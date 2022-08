Streit in einer Harsewinkeler Unterkunft eskaliert

Eine Streitigkeiten zweier Männer in einer kommunalen Unterkunft am Tecklenburger Weg in Harsewinkel ist Mittwochnacht eskaliert.

Harsewinkel (gl) - Eine Streitigkeiten zweier Männer in einer kommunalen Unterkunft am Tecklenburger Weg ist eskaliert. Mittwochnacht um 1 Uhr mussten die Polizei und der Rettungsdienst ausrücken. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge gerieten die beiden Bewohner (26 und 25 Jahre alt) zunächst in einen verbalen Streit, wie die Pressestelle der Kreispolizeibehörde am Mittwoch mitteilte.

26-Jähriger zückt ein Messer

Aus einem kurzen Disput wurde eine körperliche Auseinandersetzung. „Dabei nutzte der 26-Jährige ein Messer und verletzte seinen Kontrahenten leicht. Anschließend verließ der 26-Jährige die Unterkunft, konnte aber im Nahbereich durch Polizeikräfte angetroffen und zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden“, heißt es im Polizei-Bericht.

Beide Beteiligten seien deutlich alkoholisiert gewesen, so die Einsatzkräfte. Der verständigte Rettungsdienst transportierte den 25-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus. Gegen den 26-Jährigen leiteten die Polizeibeamten ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.