Studentenorchester Münster mit Premiere in Harsewinkel

„Welten, Wandel“: So überschreibt das Studentenorchester Münster seine nächsten Konzerte. Die Premiere findet in Harsewinkel statt.

Harsewinkel (joe) - „Welten, Wandel“: So überschreibt das Studentenorchester Münster seine nächsten Konzerte mit Kompositionen von Antonín Dvorák, Gustav Mahler und Leos Janácek. Ein Schwerpunkt des Konzerts, das am Samstag, 21. Januar, um 19 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) im Claas-Technoparc seine Premiere feiert, werde die bekannte Sinfonie Nr. 9 „Aus der neuen Welt“ von Dvorák sein. Darauf wies der neue Dirigent Nicolas Kierdorf hin. Begleitet werden die etwa 80 Musikerinnen und Musiker von der Münchner Sopranistin Anna-Lena Elbert. Viel mehr wollten die Musiker beim Pressegespräch am Donnerstag nicht verraten.

Dirigent schwingt seit April den Taktstock beim Studentenorchester

Der Titel des Konzerts beziehe sich vor allem auf die drei Komponisten. Alle sind in einer Epoche in Böhmen groß geworden und haben anschließend in der Welt unterschiedliche Erfahrungen gesammelt, die sich auf ihre Musik auswirkten. „Alle haben eine andere musikalische Sprache“, so Nicolas Kierdorf.

Der 28-jährige Dirigent schwingt seit April den Taktstock beim Studentenorchester. Zunächst studierte er Dirigieren in Köln und beendete im Oktober 2021 sein Studium im Konzertexamen mit Auszeichnung in Hamburg. Sein Interesse gilt dem sinfonischen Fach ebenso wie der Oper. Er dirigierte an den Opernschulen Köln und Hamburg Vorstellungen von „Hänsel und Gretel“, „Alcina“, „Die lustigen Weiber von Windsor“ und „Le Nozze di Figaro“. Eine enge Zusammenarbeit verbindet ihn mit dem Spezialensemble „Concert Royale Köln“ für historische Aufführungspraxis, deren musikalischer Leiter er für die Produktion von „Il matrimonio segreto“ 2018 war.

Gastspiele seit 1996

Die Gastspiele des renommierten Studentenorchesters im Technoparc gehören seit 1996 zum Programm des Harsewinkeler Kultur- und Bildungsvereins (Kubi). Bis Corona kam, fanden die Konzerte im Zweijahres-Rhythmus statt. Das Zustandekommen der Auftritte ist auch den Familien Claas zu verdanken. Insbesondere dem verstorbenen Helmut Claas, dem klassische Musik ein besonderes Anliegen war.

Die Musiker unterlegen die Aufführungen mit einem ansprechenden Begleitprogramm, was den Konzerten ein besonderes Flair verleiht.

Kartenvorverkauf ab 26. November

Karten gibt es für 23 Euro ab Samstag, 26. November, im Claas-Shop sowie in der Buchhandlung Jürgensmeier und bei Lotto Flaßkamp.