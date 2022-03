Sun-Swing-Poolparty steigt im Harsewinkeler Freibad

Der Stadtjugendring als Veranstalter der Sun-Swing-Poolparty bietet ab dem heutigen Samstag ein Frühbucherticket für die am 16. Juli geplante Veranstaltung an. Archivfoto: Stadtjugendring Harsewinkel

Harsewinkel (gl) - Nach rund zwei Jahren pandemiebedingter Pause ist im Sommer wieder eine Sun-Swing-Poolparty im Freibad geplant – und zwar am Samstag, 16. Juli.

Planungen laufen seit dem Herbst

Seit Herbst 2021 laufen die Planungen, „in der Hoffnung, dass im Sommer 2022 wieder ein Stück Normalität einkehrt und die Veranstaltung in gewissem Rahmen stattfinden kann“, heißt es in der Mitteilung des Harsewinkeler Stadtjugendrings.

Das ehrenamtliche Veranstalterteam war in der Zwischenzeit nicht untätig. So wurde an einer neuen Internetseite gefeilt. Des Weiteren wird an einem abwechslungsreichen Programm gearbeitet, damit es nach zwei Jahren Pause wieder für jeden Geschmack etwas zu hören gibt, so der Stadtjugendring. Einfach sei das Unterfangen derzeit aber nicht, da viele Veranstalter wieder in den Startlöchern stünden.

„Der frühe Vogel fängt den Wurm“

Damit die Vorfreude auf den Sommer schon jetzt im Frühjahr beginnen kann, startet das Sun-Swing-Team unter dem Motto „Der frühe Vogel fängt den Wurm“ mit einem Early-Bird-Ticket-Verkauf.

Von Samstag, 12. März, bis Samstag, 26. März, gibt es die Karten zum Frühbucherpreis von zwölf Euro.

Programm wird nach und nach veröffentlicht

„Das komplette Programm wird nach und nach veröffentlicht, sobald die erste Tinte getrocknet und die Künstlerverträge unterzeichnet sind“, so die Organisatoren.

Derweil werde weiter für die Sun-Swing-Poolparty organisiert, geplant und vorbereitet.

Karten übers Internet

Karten gibt es übers Internet. Die Tickets können dann zu Hause bequem ausgedruckt werden: www.sunswing.de/tickets