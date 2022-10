Swing, Blues und Balladen im Farmhouse Jazzclub

Eine kurzweilige Hommage an den Jazz-Vibraphonisten Milt Jackson stand am Wochenende im Farmhouse Jazzclub auf dem Programm.

Harsewinkel (upk) - Das Wochenende hat im Farmhouse Jazzclub ganz im Zeichen der Musik des legendären Jazz-Vibraphonisten Milt Jackson (1923-1999) gestanden. Ein wunderbarer Musiker, der als Mitbegründer des „Modern Jazz Quartetts“ berühmt wurde.

Im Zusammenspiel mit Oscar Peterson und Ray Brown

Der als Meister des bluesig-swingenden und groovenden Cool-Jazz gilt und Namensgeber des Milt-Jackson-Project-Quartetts ist. Musikalisch legt die Band ihren Schwerpunkt auf Stücke, die Jackson in den 1970er- bis 1990er-Jahren mit Künstlern wie Oscar Peterson, Monty Alexander und Ray Brown gespielt hat. Stücke, die viel Raum für Improvisationen bieten.

Hinzu kommen Eigenkompositionen des Bandleaders und Vibraphonisten Matthias Strucken, der die Stücke seines musikalischen Idols gemeinsam mit dem Pianisten Martin Sasse, Matthias Nowak am Kontrabass und dem Schlagzeuger Dominik Raab am Wochenende „neu aufgelebt“ auf die Bühne des Harsewinkeler Jazzkottens brachte. Auftakt auch schon in medias res.

Virtuoses und zupackendes Spiel begeistert

Mit dem Song „Lockdown-Lockup“, den Strucken während des Lockdowns komponierte, und älteren Titeln aus dem derzeit 47 Stücke umfassenden Repertoire der Band – darunter die Jazz-Standards „Green Dolphin Street“, „My Little Sue“ und Johnny Greens „Out of Nowhere“ (1931) sowie die wunderschöne romantische Ballade „I Loves You Porgy“ – ging es weiter.

Großartig die Vibraphonversion des Jazzklassikers „Four Brothers“ von Jimmy Giuffre aus dem Jahr 1947, bei der Matthias Stucken das Publikum einmal mehr durch sein virtuoses und zupackendes Spiel begeisterte. Aber auch seine Kollegen erhielten für ihre grandios servierten Soli immer wieder Zwischenapplaus. Kurz: Die Korrespondenz zwischen Vibraphon und den weiteren Instrumenten war beeindruckend.

Vibraphonist profiliert sich auch als Sänger

Dass sich Matthias Strucken mit dem Pop-Song „I can’t give You anything but Love“ von 1928 auch noch als Sänger profilierte, unterstrich seine Vielseitigkeit. „Rausschmeißer“ war dann der mit viel Verve servierte Titel „Cherokee“.