Tankstelle in Harsewinkel: Dreirad-Pedelec gestohlen

Harsewinkel (gl) - Ein dreirädriges Pedelec ist am Mittwoch, 27. Juli, gegen 21.10 Uhr von einem Tankstellengelände am Südring entwendet worden. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Das Dreirad war dort abgestellt worden. Nach Angaben von Zeugen näherte sich ein Tatverdächtiger dem Pedelec und fuhr damit in Richtung Marienfeld davon.

So wird der Dieb von Zeugen beschrieben

Der Dieb wird so beschrieben: Er habe braune Haare, die obere Partie sei auffällig blond gefärbt. Zum Tatzeitpunkt trug er eine weiß-schwarze Jacke, eine blaue Jeanshose mit Rissen und weiße Sneaker. Zudem einen dunklen Rucksack.

Begleitet wurde der Tatverdächtige von einem weiteren Mann, der zu Fuß hinter ihm herging. Dieser hatte dunkle Haare, trug eine Jeans und eine schwarze Jacke mit weißen Details.

Wer kann der Polizei Hinweise geben?

Bei dem Pedelec handelt es sich um ein dreirädriges Cargobike mit einem festen Korb zwischen den Hinterrädern. Auffällig sind ein türkisfarbener Frosch, der als Klingel am Lenker angebracht ist, und eine Fahne. Zudem befinden sich gut sichtbare, gelbe Aufkleber auf dem Rahmen.

Die Gütersloher Polizei sucht Zeugen und fragt: „Wer kann Hinweise zu dem Pedelec geben? Wer kann Angaben zu dem beschriebenen Tatverdächtigen machen? Angaben zu dem Pedelec-Diebstahl nehmen die Beamten in Gütersloh unter 05241/8690 entgegen.