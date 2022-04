Thriller-Autor kommt im Mai ins Greffener Bürgerhaus

Greffen (gl) - Autor Thomas Matiszik kommt am Freitag, 6. Mai, auf Einladung der Stadtbücherei St. Lucia und der Katholisch Öffentlichen Bücherei Greffen nach Greffen. Dann liest er aus seinem Buch „Tiefschwarze Schuld“. Beginn ist um 19.30 Uhr im Bürgerhaus Greffen.

Darum geht es in dem Thriller

Zum Inhalt des Buchs: Ein Gerichtsvollzieher begeht Selbstmord. Ein Chefarzt springt vom Dach des Dortmunder Klinikums. Während die eine Witwe auf eigene Faust den Hintergründen des Todes ihres Mannes nachgeht, beauftragt die andere Corinna Dupont, eine desillusionierte, ehemalige Polizistin mit messerscharfem Verstand, damit, die Wahrheit über den Tod ihres Mannes herauszufinden.

Die Spuren führen durch die dunklen Quartiere des Ruhrgebiets und lassen nach und nach neue, schreckliche Dinge und Machenschaften in höchsten Ebenen erfahren. Corinna Dupont wird auch mit den Schatten ihrer eigenen Vergangenheit konfrontiert und gerät in einen Sog, der sie das Leben kosten kann.

Auch Musik kommt bei der Lesung nicht zu kurz

Bei der Lesung liest Matiszik aus seinem Thriller, lässt aber auch seine zweite Leidenschaft, die Musik, einfließen. In der Ankündigung heißt es: „Der bühnenerfahrene Keyboarder Marius Ader unterstützt Matisziks Gesang kongenial, sodass die Lesung eine extrem kurzweilige und unterhaltsam-spannende Angelegenheit wird.“ Karten gibt es in der Stadtbücherei St. Lucia und in der Bücherei in Greffen. Der Eintrittspreis liegt bei zehn Euro.