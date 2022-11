Udo Lielischkies ist am Dienstag in Harsewinkel zu Gast

Der frühere ARD-Moskau-Korrespondent Udo Lielischkies ist am 8. November in Harsewinkel zu Gast. Es gibt noch Karten.

Harsewinkel (gl) - Was denkt Putin wirklich? Wer hat noch Einfluss auf den Herrscher im Kreml? Udo Lielischkies war zwölf Jahre lang ARD-Moskau-Korrespondent. Der Bestseller-Autor ist ein intimer Kenner des russischen Präsidenten. Er sagt: Putin muss aufpassen, nicht selbst vom System verschlungen zu werden. Am Dienstag, 8. November, ist der ehemalige ARD-Korrespondent auf Einladung der Volkshochschule zu Gast in der Stadtbücherei St. Lucia.

Udo Lielischkies berichtete aus dem riesigen Land, seit Wladimir Putin 1999 an die Macht kam

Udo Lielischkies berichtete aus dem riesigen Land, seit Wladimir Putin 1999 an die Macht kam. In seinem jüngsten Russlandbuch „Im Schatten des Kreml“ schreibt er über die Politik des Kreml, das Leben in der atemlosen Metropole Moskau und mit viel Empathie über beeindruckende Menschen in den Weiten der russischen Provinz: Den kämpferischen Landarzt im Ural, den todesmutigen Reporter in Togliatti, die Bauern im südlichen Krasnodar, denen Agrarkonzerne die Ernte stehlen, und den gefangenen Soldaten im Tschetschenienkrieg, heißt es in der Ankündigung der VHS. In Harsewinkel wird er das Buch vorstellen und seine Einschätzung zum Ukraine-Krieg und zur aktuellen Kriegslage geben. Vortragsbeginn ist um 19 Uhr.

Anmeldungen sind beim Bürgerbüro Harsewinkel unter 05247/935200 oder online unter www.vhs-vhs.de möglich. Tickets im Vorverkauf kosten 12 Euro. Mögliche Restkarten gibt es an der Abendkasse für 14 Euro.