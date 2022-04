Ukraine-Friedenspapier gibt es am 1. Mai in Harsewinkel 

Das Ukraine-Friedenspapier wird am 1. Mai auf dem Gelände der historischen Sägemühle in Harsewinkel verkauft.

Harsewinkel (gl) - Am Sonntag, 1. Mai, ist es soweit: Von 11 bis 18 Uhr ist die historische Sägemühle Meier Osthoff an der Steinhäger Straße 22 a in Harsewinkel wieder geöffnet. Alle Interessierten sind zum Tag der offenen Tür eingeladen.

So wird hochwertiges Büttenpapier geschöpft

Darauf können sich die Besucher freuen: Der Sägemeister sägt, was das Zeug hält, und in der Papiermanufaktur können die Gäste dabei zuschauen, wie hochwertiges Büttenpapier geschöpft wird.

Dafür haben sich Theo Streffing und Jürgen Grützner etwas Besonderes einfallen lassen: Sie haben ein Ukraine-Friedenspapier kreiert. Dazu gehören DIN-A4-Briefbögen mit einer Friedenstaube und den Ukraine-Nationalfarben Gelb und Blau sowie eine Klappkarte mit einer Friedenstaube auf der Vorderseite in Gelb/Blau.

Von dem Erlös gehen 50 Prozent an die ukrainischen Flüchtlinge in Harsewinkel

Das Papier kann am 1. Mai an der Mühle erworben werden. Von dem Erlös gehen 50 Prozent an die ukrainischen Flüchtlinge in Harsewinkel, teilen die Verantwortlichen mit.

Und auch an die Kinder haben die Organisatoren des Sägemühlen-Fördervereins mit zahlreichen Spielen gedacht. Außerdem gibt es Kuchen, Kaffee, Tee, Grillwürstchen, Pommes und diverse Kaltgetränken.