Unfall in Greffen: Fahrer  lebensgefährlich verletzt 

Greffen (ei) - Lebensgefährliche Verletzungen hat sich ein Sprinter-Fahrer bei einem Unfall auf der Haller Straße in Greffen zugezogen.

Bei dem Unfall auf der Haller Straße in Greffen wurde der Sprinter-Fahrer (32) lebensgefährlich verletzt. Er prallte mit dem Mercedes-Transporter gegen einen Baum und wurde im Fahrzeug eingeklemmt.

Lebensgefährliche Verletzungen hat sich ein Mercedes-Sprinter-Fahrer (32) einer Greffener Firma bei einem schweren Unfall am Dienstagmittag um 13 Uhr auf der Haller Straße in Greffen zugezogen. Der Mann, der aus Harsewinkel kommend in Richtung Greffen unterwegs war, geriet aus noch nicht ermittelten Gründen ausgangs einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen eine alte Eiche.

32-Jähriger im Fahrzeug eingeklemmt

Der 32-Jährige wurde in dem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite ihn aus dem Transporter.

Der Fahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber Christoph Westfalen in das Bochumer Universitätsklinikum Bergmannsheil geflogen.

Anwohner alarmieren Rettungskräfte

Anwohner der Haller Straße wurden durch die lauten Aufprallgeräusche auf den Unfall aufmerksam. Sie alarmierten Polizei und Feuerwehr und hielten mit Wasser aus einem Gartenschlauch den Entstehungsbrand im Motorbereich in Schach. Die Feuerwehr musste nur noch nachlöschen.

32 Einsatzkräfte der Löschzüge Greffen und Harsewinkel waren unter der Leitung von Markus Laumann im Einsatz. Sie brauchten gut 45 Minuten, um den Fahrer aus dem Fahrzeugwrack zu befreien – zum Einsatz kam hydraulisches Werkzeug wie Schere, Spreizer und Stempel, um das Blech des Sprinters auseinander zu ziehen.

Verkehrsunfall-Team des Polizeipräsidiums Bielefeld setzt Drohne ein

Zwei Rettungswagen, zwei Notarzteinsatzfahrzeuge, die Polizei und der Rettungshubschrauber wurden zur Unfallstelle gerufen. Vor Ort machte sich auch das Verkehrsunfall-Team des Polizeipräsidiums Bielefeld ein Bild, um Spuren für eine spätere Rekonstruktion des Unfalls zu sichern. Dafür kam auch eine Drohne zum Einsatz.

Nach Angaben der Polizei wird nun auch geprüft, ob die Ladung ordnungsgemäß gesichert war. Das Fahrzeug wurde für weitere Untersuchungen sichergestellt. Die Straße war für mehrere Stunden voll gesperrt. Außerdem war ein Mitarbeiter der Unteren Wasserbehörde vor Ort, um bei einem möglichen Auslaufen von Betriebsstoffen, reagieren zu können.