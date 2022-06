Unfall in Marienfeld: Rollerfahrer (56) schwer verletzt

Zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Kleinkraftrad ist es am Dienstag um 18 Uhr auf der B 513 in Höhe Südfeld gekommen.

Marienfeld (gl) - Zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Kleinkraftrad ist es am Dienstag um 18 Uhr auf der B 513 in Höhe der Einmündung zum Südfeld gekommen. Der Rollerfahrer (56) aus Gütersloh stürzte in der Folge und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Kollision mit Opel

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, befuhren der 56-Jährige mit einem Piaggio-Roller sowie eine Versmolderin (65) mit einem Opel die Bundesstraße aus Gütersloh kommend. Kurz vor der Einmündung Südfeld beabsichtigte der auf der Seitenstreifen fahrende Rollerfahrer, nach links in die Straße Südfeld abzubiegen. Er wechselte dafür vom Seitenstreifen auf die Fahrbahn.

Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Opel-Fahrerin bereits auf gleicher Höhe, so dass es zum Zusammenstoß kam. Rettungskräfte transportierten den Gütersloher nach einer Erstversorgung zur weiteren stationären Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus. Die Opel-Fahrerin blieb unverletzt.

Bundesstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme sperrten Polizeikräfte die B 513 im Bereich der Unfallstelle in beide Fahrtrichtungen. Die Feuerwehr kümmerte sich um die Abbindung auslaufender Betriebsstoffe.