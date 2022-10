Ungewöhnliche Aktion des Greffener Elli-Markt-Inhabers

Greffen . Vor einem Jahr hat Mehmet Alptekin den ehemaligen, sichtlich in die Jahre gekommenen Greffener Frischemarkt als komplett modernisierten und vergrößerten Elli

Zum Einjährigen verteilt das Elli-Markt-Team am Samstag Frühstückstüten an die Nachbarn: (v. l.) Ana Paula Costa Vieira, Inhaber Mehmet Alptekin und Kerstin Peichl.

Greffen (gg). Vor einem Jahr hat Mehmet Alptekin den ehemaligen, sichtlich in die Jahre gekommenen Greffener Frischemarkt als komplett modernisierten und vergrößerten Elli-Markt in Greffen neu eröffnet. Nun möchte Inhaber Alptekin das einjährige Bestehen feiern – mit einer ungewöhnlichen Aktion.

Frühstück wird bis vor die Haustür geliefert

Er lädt mehr als 1000 Nachbarn zu einem Frühstück ein. Um seinen Dank für die Treue, vor allem während des Umbaus, zum Ausdruck zu bringen, liefern Alptekin und sein Team das Frühstück sogar bis vor die Haustür. „Am Samstag beginnen wir um 3 Uhr mit der Verteilung unserer Frühstückstüten, die wir in der direkten Nachbarschaft vor die Haustüren legen“, kündigt Mehmet Alptekin an. In der Geschenktüte finden sich ein paar Scheiben Brot, Konfitüre und Nuss-Nougat-Creme, Obst und ein kleines Getränk.