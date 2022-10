Ungewöhnliche Auszeichnung für Claas in den USA

Der Claas-Lexion wurde in den USA als Gewinner von „The Coolest German Thing Made in the USA“ ausgezeichnet.

Harsewinkel (gl) - Das Harsewinkeler Landtechnikunternehmen Claas konnte sich jetzt in den USA über eine ungewöhnliche Auszeichnung für den Mähdrescher Lexion 7000 und 8000 freuen: Die Baureihen wurden von den Deutsch-Amerikanischen Handelskammern als Gewinner von „The Coolest German Thing Made in the USA“ ausgezeichnet.

German American Business Awards

Entwickelt in Harsewinkel, werden die Maschinen für den amerikanischen Markt im Claas-Werk Omaha gebaut. Die von den Handelskammern verliehenen German American Business Awards würdigen laut Mitteilung jährlich herausragende Leistungen in der deutsch-amerikanischen Geschäftswelt.

Im Fokus stehen dabei besonders Kompetenzen in den Bereichen Innovation, Dienstleistungen, wirtschaftliche Entwicklung und gesellschaftliches Engagement. Zum zweiten Mal in Folge wurde der Preisträger „The Coolest German Thing Made in the USA“ per Online-Voting ermittelt, bei dem fast 5000 Stimmen abgegeben wurden.

Preise im Chicago History Museum überreicht

Die Preise wurden den Gewinnern im Rahmen der German American Business Awards 2022 im Chicago History Museum überreicht.

„Diese Flaggschiff-Mähdrescherserie setzt neue Maßstäbe bei Effizienz und Produktivität und ist mit einem Maschinenautomatisierungssystem ausgestattet, das automatische Anpassungen im Feld in Echtzeit und mit höherer Präzision und Geschwindigkeit als ein erfahrener Fahrer durchführt und dadurch sicherstellt, dass die Maschine dauerhaft mit optimal eingestellten Parametern arbeitet. Claas als Familienunternehmen stellt dabei immer noch Menschen über Gewinne“, heißt es in der Begründung.

„Wir freuen uns und fühlen uns geehrt“

„Wir freuen uns und fühlen uns geehrt, dass die Lexion 8000 und 7000 als unsere fortschrittlichsten und produktivsten Mähdrescher von den Deutsch-Amerikanischen Handelskammern gewürdigt werden.“ So wird Matthias Ristow, President und Managing Director Business Administration, Claas Omaha, in der Mitteilung zitiert.