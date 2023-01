Viel Jubel beim Harsewinkler Farmhouse Jazz

Am Wochenende begeisterte das „Simon Bremen Quartett“ das Publikum im Farmhouse Jazz Club in Harsewinkel.

Harsewinkel (ed) - „Reflections For Predictability“ – so titelt das fabrikfrische Album, das am 9. März 2023 vom Schweizer Jazzlabel ‚Unit Records‘ herausgegeben wird. Die darauf zu hörenden Musiker bilden kooperativ das „Simon Bremen Quartett“, deren namensgebender Saxophonist und Bandleader ein Erasmus-Auslandsstipendium in Finnland absolviert hat und mit seinem vor zwei Jahren gegründeten Bandprojekt am vergangenen Wochenende im Farmhouse Jazzclub in Harsewinkel live aufgetreten ist.

„Ein wunderschönes Haus“

„Es macht viel Spaß, hier spielen zu dürfen. Es ist ein wunderschönes Haus mit einer wundervollen Atmosphäre. Und vielleicht fährt hier irgendwann ein normaler Bus und nicht nur der Schulbus. Wenn man an die Verkehrswende denkt, sollte es auch im Sinne der Regierung sein. Sogar der Jazzclub würde sich sicher darüber freuen“, moderierte Simon Bremen an, dessen Besetzung aus Brandenburg, Köln und Stuttgart mit öffentlichen Verkehrsmitteln angereist ist und dabei multiple Odysseen erlebte.

Aufgemacht haben die vier überaus talentierten und angehenden Bachelors, die sich bei gemeinsamen Gigs im Landesjugendjazzorchester Bayern kennengelernt haben, mit der Improvisation eines „Farmhouse Blues“, einem Song, den sie spontan dem idyllischen Club widmeten, dessen Besucher umgehend mit begeistertem Applaus antworteten. Mit „Last Night When We Were Young“ folgte ein Klassiker, den bereits Judy Garland, Charlie Byrd, Frank Sinatra und viele andere interpretiert haben und der sogleich die Qualitäten der engagierten Musiker in den Vordergrund rückte.

Auch eigene Songs im Gepäck

Selbstverständlich präsentierte das Quartett Songs von seiner aktuellen CD-Produktion. Bereits im ersten Set visualisierte „Red Sun“, ein lyrisch klingendes Jazzstück, einen aus dem Zugfenster beobachteten Sonnenuntergang, den der faszinierte Bremen geschwind in Noten codierte.

Im zweiten Set überraschten die unglaublich talentierten jungen Musiker mit ihrem Song „Reasons For Liking“, und im dritten Part präsentierten sie den eingangs erwähnten Titelsong „Reflections For Predictability“ – zu Deutsch „Gründe für Vorhersehbarkeit“.

CD erscheint im März

Dem Farmhouse-Auditorium eröffneten die virtuosen Bachelor-Kandidaten einen unvorhergesehenen Klangkosmos, der von der warmen und farbenreichen Ausstrahlung des Saxophonisten überstrahlt wird. Dazu zündet Pianist Moritz Langmaier die weißen und schwarzen Tasten in alternierender Schallgeschwindigkeit und Kontrabassist Jakob Jäger spendiert dazu die fundamental gezupfte Basis auf schwingenden Saiten.

Als versierter Handwerker entpuppt sich auch Drummer David Giesel, der dem Publikum spritzige Rhythmusfiguren mit Jazzbesen, Filzschlägeln, Floppy-Ruten und Sticks serviert. Als viel bejubelte Zugabe formulierte das Ausnahme-Quartett meisterlich den Wayne-Shorter-Standard „Footprints“.

Final konnten sich die begeisterten und positiv überraschten Zuhörer in eine Liste eintragen, um gespannt auf die neue CD zu warten, die in den Kallio-Kuninkala-Studios der Sibelius Academy produziert worden ist und die zusammen mit einem Vibraphonisten einen speziellen Hörgenuss konserviert.