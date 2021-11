Viele Farbtupfer für die Harsewinkeler Innenstadt

Harsewinkel (gl/jau) - Sobald es dunkel wird, gehen die Lichter nach einjähriger Corona-Pause wieder an. Mit Strahlern, Laternen, Fackeln und Kerzen tauchen die Gewerbetreibenden und Gastronomen ihre Eingänge und Verkaufsräume in eine anheimelnde Atmosphäre. Faszinierende Illuminationen am Wendlandhaus, auf dem Alten Markt, an der Stadtbücherei St. Lucia und an vielen Geschäftshäusern lassen die Stadt in einem anderen Licht erscheinen. Außerdem erstrahlt das Rathaus auf besondere Weise.

Stadtwerke schalten Straßenbeleuchtung aus

Außergewöhnliche Lichteffekte wurden 2019 an die St.-Lucia-Kirche gezaubert.Um die Objektbeleuchtung kümmert sich Christian Heitmann von der Harsewinkeler Firma HVMC Show- und Veranstaltungstechnik. Damit die Illumination wirken kann, schalten die Stadtwerke Harsewinkel im Zentrum gegen 18 Uhr die Straßenbeleuchtung ab. Außer musikalischen Einlagen gibt es am Alten Markt eine Magic-Boogie-Show von Boogieman Vito Becker. An der Münsterstraße vor Ideen im Raum wird die Band „Second Order“ mit Marvin Dirkorte spielen. Wie praktisch: Daneben parkt der Cocktailbus.

Die Geschäfte haben an dem Abend bis 22 Uhr geöffnet. Die Inhaber lassen sich wieder einiges einfallen – lebende Schaufensterfiguren, Rabatte, heiße Waffeln, Popcorn und weiteren kulinarische Genüssen, Glühwein und mehr.

Wilhalm erleuchtet nicht nur von außen

Auch der Kulturort Wilhalm wird seine Türen öffnen. Das Planungsteam und der neue Kulturbeauftragte Micky Grohe lassen die ehemalige Gaststätte nicht nur von außen erleuchten. Im Saal gibt es Live-Musik und im Innenhof Grünkohl.

Die Stadtbücherei St. Lucia ist durchgehend von 14.30 bis 22 Uhr geöffnet. Dort werden diverse Aktivitäten geboten: ein Medienflohmarkt, ein Blind-Date mit einem Buch und ein Bilderbuch-Kino für die Kleinen von 17 bis 19 Uhr. Ab 19 Uhr präsentieren die Stadtführer, welche Führungen in allen Ortsteilen möglich sind.

Hohe Holzlaterne erleuchtet die Fußgängerzone

Besonderes zwischen Licht und Schatten bietet der Kultur- und Bildungsverein Harsewinkel. Am 12. November präsentiert der Kubi eine 2,5 Meter hohe Holzlaterne, die am Anfang der Fußgängerzone für besonderes Licht sorgt.

Die katholische Pfarrei St. Lucia-Kirche beteiligt sich ebenfalls. Ab 18 Uhr ist die Pfarrkirche geöffnet. Alle Besucher sind dazu eingeladen, sich eine kurze Auszeit zu nehmen und den farbig illuminierten Kirchenraum auf sich wirken zu lassen. Der Abend steht dort unter der Überschrift „Dem Himmel so nah“. Dazu sind verschiedene Stationen in der Kirche zum Verweilen und Mitmachen aufgebaut. Um 21.30 Uhr gibt es dort himmlische Musik zum Mitsingen und Genießen. Historische Harsewinkeler Ansichten werden an die Wand des Hauses am Alten Markt 5 projiziert. Die Fotos stellt Viktor Hüffgen, Nachfahre des Harsewinkelers Fotografen Johann Hermann Jäger, zur Verfügung.