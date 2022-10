Vier Marienfelder berichten von ihren Ü-60-Abenteuern

In genau 90 Minuten, das ist der von den Planern festgelegte Zeitrahmen, gaben (v. l.) Karl-Heinz Wiese, Norbert Daut, Hildegard Wöhle und Anneliese Urban den mehr als 80 Zuhörern im Marienfelder Bürgerhaus Einblicke in ihre Ü-60-Abenteuer. Das Klostergespräch lebte von den spannenden Erzählungen, von den ausgebreiteten Ausrüstungsgegenständen, von den Bildern und von interessierten Besuchern, die mit Nachfragen die Gestaltung bereicherten.

Marienfeld (gl) - Nach der Coronapause ist in dieser Woche die siebte Reihe der Marienfelder Klostergespräche gestartet. Mehr als 80 Interessierte fanden sich für das Thema „Abenteuer Ü 60“ im Bürgerhaus ein – und sollten nicht enttäuscht werden. In genau 90 Minuten, das ist der von den Planern festgelegte Zeitrahmen, gaben Karl-Heinz Wiese, Norbert Daut, Hildegard Wöhle und Anneliese Urban zahlreiche Anregungen, den Alltag zwischendurch zu verlassen und das Leben reicher zu machen.

Als Klimapilgerinnen von Marienfeld nach Glasgow

Spannend erzählten Anneliese Urban und Hildegard Wöhle in Ausschnitten von ihren Erlebnissen als Klimapilgerinnen auf dem Weg von Marienfeld nach Glasgow. Beide Frauen haben die Herausforderung angenommen und mit Bravour gemeistert. Selbst die neue Hüfte stellte sich für Hildegard Wöhle nicht als Hindernis dar.

Die Anstrengungen wurden belohnt durch das Miteinander, unvergessliche Bilder und viel Wertschätzung. So sind die Pilgerfrauen weiterhin gerührt „vom oft einsetzenden Glockengeläut, wenn wir den nächsten Ort erreichten“ und „von dem Zuspruch auf der Strecke“.

Oldtimertour nach Marokko

Karl-Heinz Wiese ließ die Oldtimertour nach Marokko mit allen Freuden und auch Besonderheiten Revue passieren. Trotz aller Planung verzögerten, „wie es beim Oldtimer nun mal geschehen kann“, eine größere und die ein oder andere kleine Panne sein Fortkommen.

Seine besondere Reise hat bei ihm bleibende Eindrücke hinterlassen, wozu ganz vorn die authentische Medina in Tanger beitrug.

Die ersten drei Etappen zurückgelegt

Mit dem Fahrrad nach Peking wollten Norbert Daut und Willi Wittwer. Letzterer konnte allerdings nicht am Klostergespräch teilnehmen. Die ersten drei Etappen und fast 5000 Kilometer unter anderem über Istanbul, am Schwarzen Meer entlang, durch Georgien bis Aserbaidschan sind zurückgelegt.

„Der weitere Weg bis Peking aber wird wohl an den politischen Verhältnissen scheitern“, so Norbert Daut. Er fuhr fort: „Für uns war wichtig, wir wollten keine Sportveranstaltung. Wir wollten viel sehen, viel erleben und wurden zusätzlich mit riesiger Gastfreundschaft in allen Ländern belohnt.“

„Gebt einem Traum die Möglichkeit, wahr zu werden“

Das Klostergespräch lebte von den spannenden Erzählungen, von den ausgebreiteten Ausrüstungsgegenständen, von den Bildern und von interessierten Besuchern, die mit Nachfragen die Gestaltung bereicherten und sich immer wieder zu Zwischenapplaus hingerissen fühlten.

Norbert Daut fasste zusammen: „Gebt einem Traum die Möglichkeit, wahr zu werden. Der Traum muss nicht groß sein. Auch eine kleine Auszeit in näherer Umgebung, allein oder mit Freunden oder Familie bringt überwältigende Zufriedenheit. Euer Umfeld aber sollte mitmachen, mitgestalten und das Abenteuer ausbauen!“