Volkshochschule Harsewinkel präsentiert neues Programm

Harsewinkel (gg) - Die Volkshochschule (VHS) Verl, Harsewinkel, Schloß Holte-Stukenbrock hat am Mittwoch ihr Halbjahresprogramm im Heimathaus Harsewinkel vorgestellt. Insgesamt werden kreisweit rund 500 Veranstaltungen angeboten. 150 davon finden in Harsewinkel statt.

Sprache und Integration bildet großen Schwerpunkt

Einen großen Schwerpunkt bildet der Bereich „Sprache und Integration“ mit insgesamt zehn Integrationskursen. Diese Kurse richten sich an Menschen mit Migrationshintergrund, die diesen helfen sollen, sich in der neuen Heimat besser zurechtzufinden. Das ab sofort verfügbare Halbjahresprogramm bietet eine breite Palette von Kursen.

Außer Integrationskursen gibt es auch Kurse in Sprachen, EDV, Gesundheit, Kultur, Kunst, Sport, Reisen, Gesundheit, Bildung und Freizeitgestaltung. VHS-Leiter Josef Lieneke betont, dass das Programm für jeden geeignet ist, von Anfängern bis Fortgeschrittene, unabhängig von Alter, Kenntnisstand oder Interessen.

Leitung stellt Programm vor

Er war zusammen mit Politikwissenschaftlerin Jelena Jaissle, die bei der VHS für die Bereiche Gesellschaft und Politik, Heimatkunde und Erinnerungskultur, Natur und Umwelt, Recht und Finanzen, Kommunikation sowie Kultur und Kreativität verantwortlich ist, und Diplompädagoge Christian Großekathöfer, zuständig, für IT und Digitales, Digitales Lehren und Lernen Wirtschaft, Rechnungswesen, Controlling und Büro- und Arbeitsorganisation zu Gast, um das Programm vorzustellen.

Kurse finden an drei Orten statt

Die VHS ist stolz darauf, ein breitgefächertes Angebot an Veranstaltungen bereitzustellen, und freut sich darauf, viele Interessierte begrüßen zu dürfen, so Lieneke.

Durchgeführt werden die VHS-Kurse im Heimathaus im Prozessionsweg, in der Gesamtschule im Tecklenburger Weg sowie im Kulturort Wilhalm in der Dr.-Pieke-Straße. Dort kursieren seit kurzer Zeit jedoch Gedanken, dass der Kulturort als Unterkunft für Geflüchtete genutzt werden könnte.

Flüchtlingsunterbringung schränkt keine Veranstaltungen ein

Bürgermeisterin Sabine Amsbeck-Dopheide (SPD) betonte, dass dies nur als Notreserve in Betracht gezogen werden würde, falls keine anderen Unterkünfte zur Verfügung stünden. Nur wenn wirklich dringlich freie Unterkünfte benötigt werden, würden Geflüchtete für wenige Tage in die Hotelzimmer im Wilhalm einquartiert. Dem Gerücht, dass der Kulturort Wilhalm für eine Großunterbringung vorgeplant, widersprach die Bürgermeisterin vehement.

Die Zimmer im Obergeschoss des Wilhalm sind nicht als dauerhafte Unterkunft geeignet, da sie keine Küche und nur unzureichende Sanitäranlagen haben. Die Bürgermeisterin wies auch darauf hin, dass die Veranstaltungen im Erdgeschoss des Kulturorts unbeeinträchtigt weiterlaufen würden. „Wir versuchen vorher aber alles, dass wir die zugewiesenen Flüchtlinge von Beginn an in eine endgültige Unterbringung bekommen.

VHS ist wichtiger Partner

Sabine Amsbeck-Dopheide bedankte sich bei Josef Lieneke und seinem Team nicht nur für das vielfältige Programm, sondern auch für das stets sachliche und freundliche Miteinander.

Sie betonte, dass die VHS mit ihren vielschichtigen Sprach- und Integrationskursen ein wichtiger Partner sowohl in der Erwachsenenbildung als auch für Kinder ist.

Organisatoren geben Empfehlungen

Als Empfehlungen aus dem breiten Portfolio nannte Josef Lieneke unter dem Oberbegriff „VHS Diskurs“ die Vorträge der Journalistin Golineh Atai, die am 17. März in der Stadtbücherei ab 19 Uhr aus ihrem Bestseller „Iran – Die Freiheit ist weiblich“ lesen wird und den Besuch des Journalisten Ralph Sina, der am 29. März ab 19 Uhr in der Stadtbücherei zum Thema Zeitenwende in Europa sprechen wird.

Jelena Jaissle empfahl drei Kursangebote der Kunsthistorikerin und Künstlerin Franziska Jäger, die Kurse in ihrem Atelier und in der Gesamtschule für Kunstinteressierte anbieten wird. Auch die Online-Reihe „Gesundheit“ wird wieder laufen. Christian Großekathöfer betonte, dass sich die Kategorie „Digital und IT“ derzeit stark verändert.

Außer einer Vielzahl beliebter Klassiker wie Windows-Anleitung werden auch neue Kurse wie Einführung in das Online-Marketing und die Nutzung von Raspberry Pi bei der VHS angeboten.