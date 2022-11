Vorverkauf fürs Harsewinkeler Kolping-Theater startet

Harsewinkel (gl) - Adventszeit bedeutet in Harsewinkel auch Theaterzeit: „Irres Diamantenroulette“ ist eine Gaunerkomödie in drei Akten von Martina Röhrich. Pünktlich zum 75-jährigen Bestehen der Kolpingtheatergruppe Harsewinkel verwandelt sich die Bühne in eine Psychiatrie, in der die turbulente Geschichte spielt.

Wenn die Patienten der Stationsärztin den letzten Nerv rauben

Ein ganz normaler Tag in der Anstalt: Stationsärztin Dr. Neumeyer ist völlig überlastet – die Patienten rauben ihr, der resoluten Krankenschwester Ines und der angehenden Ärztin Daisy den letzten Nerv. Die serbische Putzfrau Svetlana kämpft täglich mit der deutschen Sprache. Und Hausmeister Ernst würde lieber mit der Chefin anbandeln anstatt sich um die Reparaturarbeiten zu kümmern.

Zu alledem lassen sich die drei Ganoven Rudolph, Klaus und Carmen unter dem Vorwand, verrückt zu sein, einweisen. Tatsächlich planen sie aber mit Hilfe von Rudolphs Tochter Katharina, den benachbarten Juwelier Dollinger auszurauben. Dazu wollen sie nachts einen Sprengsatz zünden, wenn die 1200-JahrFeier der Stadt mit einem Feuerwerk gefeiert wird.

Polizist Alexander Bachmann schöpft Verdacht

Doch der hellhörige Polizist Alexander Bachmann schöpft Verdacht und mischt sich – ebenfalls getarnt – unter die Patienten. Der Plan des Ganoventrios scheint zu funktionieren – bis es in der gleichen Nacht in der Klinik zu einem Wasserrohrbruch kommt: Alles wird auf den Kopf gestellt, und das irre Diamantenroulette beginnt.

Bereits im September haben die Laienschauspieler mit den Proben begonnen. Die Regie liegt in den Händen von Helmut Klima. Frischen Wind bringen die Debütantinnen Daniela Herse und Nicole Blomberg auf die Bühne. Unterstützt werden alle Akteure von der Souffleuse Silvia Laumann. Darüber hinaus stehen ihnen die Bühnentechniker Josef Specht und Uwe Weidenbörner und ein ganzer Verein zur Seite, heißt es in der Ankündigung. Unzählige Aufgaben gibt es zu erledigen – vom Stellen der Stühle über den Getränkeverkauf bis zur Maske.

Die Besetzung und die Termine

Die Besetzung bei „Irres Diamantenroulette“: Marcus Daubach als Rudolph Mooshauer (Gangster, Waffenspezialist und Sprengmeister, in der Psychiatrie getarnt als Modezar); Jessica Laing als Carmen Sauer (Gangsterin, Spezialistin für Schmuck und Exfrau von Klaus); Christian Laing als Klaus Finke (Gangster und Bauingenieur); Tanja Kottmeyer als Daisy Winkler (junge Ärztin); Verena Füchtencordt als Dr. Anita Neumeyer (nervöse Psychiaterin); Uwe Geisenhanslüke als Ernst Schmitt (Hausmeister); Astrid Kämpchen als Schwester Ines (resolute Krankenschwester); Daniela Herse als Stefanie (Patientin); Nicole Blomberg als Svetlana (Putzfrau); Andreas Herse als Alexander Bachmann (Polizist – ermittelt undercover in der Anstalt und hat alle Mühe, dabei nicht enttarnt zu werden); Alina Prattke als Katharina Mooshauer (Gangstertochter des Waffenspezialisten Mooshauer); Christoph Mense als Richard Dollinger (Juwelier – hat Klunker in der Auslage und einem Knoten in der Zunge: dauernd verbuchselt er die Wechstaben).

Die Aufführungen finden im Saal Poppenborg an diesen Terminen statt: Samstag, 26. November, 17 Uhr (Premiere); Samstag, 3. Dezember, 19.30 Uhr; Sonntag, 4. Dezember, 15.30 und 19.30 Uhr, Samstag, 10. Dezember, 19.30 Uhr; Sonntag, 11. Dezember, 15.30 und 19.30 Uhr; Samstag, 17. Dezember, 17 Uhr.

Kartenvorverkauf startet am Freitag

Der Kartenverkauf startet beim Lichterabend am morgigen Freitag, 11. November, um 19 Uhr am Verkaufswagen auf dem Alten Markt. Restkarten gibt es dann ab dem Samstag, 12. November, zu den Geschäftszeiten im Bettenhaus Brentrup am Alten Markt. Der Eintrittspreis beträgt zehn Euro. Reservierungen im Vorfeld sind nicht möglich.