Waldorfkindergarten Harsewinkel feiert 25-Jähriges

„Das Kind in Ehrfurcht aufnehmen, in Liebe erziehen, in Freiheit entlassen.“ Das ist das Motto der Waldorfkindergärten. Vor 25 Jahren war die Einrichtung Rosenrot in Harsewinkel aus der Taufe gehoben worden. Am Samstag wurde das Jubiläum gefeiert.

Aktuell werden 21 Kinder zwischen zwei und sechs Jahren in der Kita betreut. Schwerpunkte bilden die Förderung und das Ausleben von Kreativität. Angetrieben von dem Wunsch, dass Eltern nicht mehr bis zur Walddorfkita in Hollen fahren müssen, haben Gertrud Loquay-Gerbaulet und ihr Mann Edgar Gerbaulet im Mai 1996 einen Aufruf zur Gründung eines Initiativkreis für Eltern mit Interesse an der Waldorfpädagogik gestartet.

Vereinsgründung war Pflicht

Mit Erfolg, wie sich Gertrud Loquay-Gerbaulet erinnert, denn bereits im September wurde die Betriebserlaubnis für eine waldorfpädagogisch orientierte Spielgruppe für zwölf Kinder unter Leitung von Martina Böger-Metten erteilt. Weil aber eine Vereinsgründung Bestandteil der Zulassungsvorgaben war, wurde Anfang 1997 der „Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik Harsewinkel“ aus der Taufe gehoben.

Erste Vorsitzende war seinerzeit Gertrud Loquay-Gerbaulet. Insgesamt 22 Jahre füllte sie dieses Amt mit ehrenamtlichem Engagement aus. Weil aber der Wunsch nach einer Kindertagesstätte laut wurde, wurden Ende 1996 Räumlichkeiten im Elternhaus von Edgar Gerbaulet am Südring, in dem auch bis heute die „Kleine Schule für Bewegung“ von Gertrud Loquay-Gerbaulet beheimatet ist, vorgestellt.

Juni 97 folgte die Betreibserlaubnis

Mit Heike Strotkamp und Carola Grotegut wurden zwei Erzieherinnen gefunden, die das waldorfpädagogische Konzept des Kindergartens umsetzen konnten. Begleitet wurde diese Initiative vom Paritätischen Wohlfahrtsverband und Kreisjugendamt.

Im selben Jahr wurde der Verein als Träger anerkannt. Am 30. Juni 1997 folgte schließlich die Betriebserlaubnis für die Waldorfkita Rosenrot. Nur drei Monate später war der Raum in dem Wohnhaus saniert, das Außengelände als Spiel- und Erlebnisbereich gestaltet.

Vorbildlicher Einsatz der Eltern

„Dass all das möglich wurde, war nicht nur dem vorbildlichen Einsatz der Eltern der künftigen Kindergartenkinder zu verdanken, es gehörte auch viel Mut dazu, Kinder in einer Kita anzumelden, die noch gar nicht vorhanden war“, erinnert sich Gertrud Loquay-Gerbaulet. Bis heute bildet die Zusammenarbeit von Vorstand und Pädagogen die Basis des Waldorfkindergartens.

Mit einem Empfang zum Auftakt der Feierlichkeiten und einem anschließenden Familientag erinnerten sich Gründer, Wegbegleiter, Vereinsmitglieder, Erzieherinnen und Unterstützer an die Entstehung und was die Einrichtung noch heute so besonders macht.

Marina Dopheide am Klavier und Monika König an der Querflöte

Die musikalische Begleitung während der Feier haben Marina Dopheide am Klavier und Monika König an der Querflöte geliefert.

Beim großen Familiennachmittag konnten große und kleine Besucher filzen, eine Edelsteinhöhle erkunden, einen Geschicklichkeitsparcours durchlaufen und sich an einem kleinen Basar erfreuen. Zudem erfreuten die Erzieherinnen die Gäste mit einem Puppenspiel.