Wenn Autofahrer in Harsewinkel mit Handy hantieren

Wenn das Handy bimmelt, lenkt das viele Autofahrer oder Radfahrer ab. In Harsewinkel gab es dazu jetzt eine Verkehrskontrolle der Polizei. Symbolfoto: dpa/Melissa Erichsen

Harsewinkel/Versmold (gl) - Alle Tätigkeiten, die physisch, psychisch oder emotional ablenken, können zu Verkehrsunfällen führen – auch bei Radfahrern und Fußgängern. Darauf weist die Pressestelle der Gütersloher Polizei hin.

Verkehrskontrollen in Versmold und in Harsewinkel

Im Rahmen der Woche „Roadpol Safety Week“ fanden am Montag zwischen 12 und 20 Uhr entsprechende Verkehrskontrollen in Versmold und in Harsewinkel statt.

An der Münsterstraße in Versmold wurde laut Polizeibericht im Rahmen der Ablenkungskontrollen ein Radfahrer mit Handy am Ohr angehalten. Zudem wurde gegen einen Autofahrer ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, der das Rotlicht der Ampel missachtete.

Kontrollen werden fortgesetzt

Bei weiteren Kontrollen am Prozessionsweg in Harsewinkel stellten die Beamten vier Autofahrer fest, die während der Fahrt mit ihrem Smartphone hantierten. Das galt auch für eine Fahrradfahrerin, die mit dem Handy erwischt wurde.

Auch über die Aktionswoche hinaus wird die Polizei Gütersloh Verkehrskontrollen konsequent und regelmäßig fortsetzen.