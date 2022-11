Wenn der Harsewinkeler Wilhalm zum Ratskeller wird

Der Wilhalm wird am 18. November zum Ratskeller. Ab 19 Uhr laden die Ratsmitglieder alle Interessierten zum Kneipenkult ein.

Harsewinkel (jau) - Der Wilhalm wird am Freitag, 18. November, wieder zum Ratskeller. Ab 19 Uhr laden die Ratsmitglieder und sachkundigen Bürger der Fraktionen von CDU, SPD, Grünen und FDP zum Kneipenkult in die Gaststube des Kulturorts an der Dr.-Pieke-Straße ein.

„Das ist keine politische Veranstaltung“, stellt Juan-Carlos Palmier von den Grünen klar. „Es darf aber gern über Politik gesprochen werden – quasi eine Bürgersprechstunde auf kurzem Weg“, sagt Pamela Westmeyer (CDU).

Alle drei stellvertretenden Bürgermeister haben ihr Kommen zugesagt

Und: Alle drei stellvertretenden Bürgermeister – außer Westmeyer sind das Regina Meißner-Schlömer (SPD) und Andreas Hanhart (FDP) – werden vor Ort sein.

Die Premiere des Ratskellers wurde im Sommer bei 38 Grad gefeiert. „Im August wurde sehr wenig über Politik gesprochen. Die Geselligkeit steht im Vordergrund“, berichtet Florian Hinney (SPD), der sich für die zweite Auflage über noch mehr Besucher freuen würde.

Gute Teamleistung – über alle Parteigrenzen hinweg

Er bezeichnet die Auftaktveranstaltung als gute Teamleistung – über alle Parteigrenzen hinweg. „Deshalb machen wir es jetzt noch mal“, so Hinney.

Und zwar für den guten Zweck für die Außenwerkstatt der Gesamtschule. Bei der Premiere sind 600 Euro zusammengekommen. „Das wollen wir gern aufstocken“, so Westmeyer.

Es gibt Currywurst

Die Ratsmitglieder bieten Getränke und Essen – Currywurst – an. Alle Interessierten sind dazu eingeladen.