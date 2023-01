Wenn der Herr Doktor in Marienfeld zum Konzert bittet

Marienfeld (gg) - Die Konzertreihe Christuskirche creativ geht in die nächste Runde. Die Veranstalter Gunter Kryschak, Ursula Brücker, Ludger Ströker und Willi Wittwer stellten am Dienstag in dem Marienfelder Gotteshaus an der von-Korff-Straße das Halbjahresprogramm vor. Die Besucher dürfen sich einmal im Monat immer wieder sonntags ab 17 Uhr auf hochkarätige Musiker freuen.

Auftakt ist am 29. Januar

Auftakt ist am Sonntag, 29. Januar, mit dem gebürtigen Kolumbianer Alexander Cuesta-Moreno (56), der im Oktober zuletzt mit seiner Landsmännin Angie Herrera in der Marienfelder Christuskirche zu Gast war. Bei seinem nächsten Auftritt wird der Musiker, Komponist und Arrangeur, der in jungen Jahren mit Carlos Santana gespielt hat, von Mariana Siachoque begleitet. Es ist der erste Auftritt der jungen Sängerin und Gitarristin in der Christuskirche. Zusammen mit dem Rietberger Alexander Cuesta-Moreno werden lateinamerikanische Folklore, Volksweisen und Welthits im neu arrangierten Latino-Stil zu Gehör gebracht.

Weiter geht es am 26. Februar mit Klarinettist Christoph Maria Klan und Johannes Hanekamp (Kontrabass), die beide in Berlin leben. Die zwei Musiker bilden auch gemeinsam mit Friedrich Bassarak (Akkordeon) und dem Marienfelder Gitarristen Matthias Baldwin das Jazzquartett „Railers“. Als Duo werden Maria Klan und Hanekamp in einer eher außergewöhnlichen Besetzung Musik aus verschiedenen Sparten spielen.

Der Herr Doktor bittet zum Konzert - ganz ohne Überweisung

Musiker und Sänger Dr. Wolfgang Baumgärtner aus Melle und Jazzgitarrist Jörg Fleer aus Bielefeld wollen am 26. März musikalisch den Frühling anlocken. „Dr. Baumgärtners MediZyNische Sprechstunde“ nennt der praktizierende Mediziner sein Programm. Dabei gibt es Tipps und Tricks, untermalt mit Blockflöte, Trompete und Gesang, begleitet vom Jazzgitarristen Jörg Fleer. Man darf also auf besondere Hörerlebnisse gespannt sein. Und das ganz ohne Überweisung.

Ein alter Bekannter wird zur 73. Veranstaltung der Christuskirche creativ am Sonntag, 16. April, erwartet: Gitarrist Dirk Bischof aus Halle wird Klänge aus verschiedenen Genre- und Stilrichtungen mit den Hauptschwerpunkten Flamenco, Klassik, Jazz und improvisierte Musik präsentieren. Nach diesem Konzert läutet das Team der Christuskirche creativ eine Sommerpause ein.

Marienfelder Konzertreihe ist 2015 gestartet

Die Marienfelder Konzertreihe ist 2015 gestartet. „Mittlerweile sind wir bei der 70. Veranstaltung angekommen“, so Organisator Ludger Ströker. Das einst als Versuch gestartete Format habe sich also beim Publikum etabliert, stellte Ströker am Dienstag zur Vorstellung des nächsten Programms erfreut fest.