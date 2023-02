Wenn Hamburg im Wilhalm auf Harsewinkel trifft

Harsewinkel (gl) - Der Harsewinkeler Kulturort Wilhalm geht jetzt mit drei Veranstaltungen in den Vorverkauf. Wenn Hamburg auf Harsewinkel trifft, lautet zunächst das Motto. Am Samstag, 25. Februar, heißt es „Nord bei Ost-West“. Einlass ist ab 19 Uhr und Beginn um 19.30 Uhr.

Der Kiez bringt Kreatives hervor

„Der Kiez bringt stets Kreatives hervor und wir holen es direkt in den Saal des Wilhalm“, sagt Kulturmanager Micky Grohe, der sich beim ersten „Nord-Ostwestival“ auf ein „digges Dreierpack“ auf der Bühne freut: Erwartet werden „The Beasts“ mit ihrem exzentrischen Frontmann Ray Orsen. Die Formation schleudert dem Publikum Blues-Trash’n’Roll-Hits, schmutzige Surf-Monster und einige fetzige Garage-Rocker um die Ohren, heißt es in der Ankündigung. Auch mit dabei: Siggi Hopf, ein einfacher Hamburger Kerl mit dem Herz am richtigen Fleck. „Er gibt uns einen Einblick in die alltäglichen Sorgen, Freuden und Hoffnungen derer, die oft nicht für voll genommen werden. Die nicht mitspielen im großen Rad der Leistungsgesellschaft“, heißt es in der Ankündigung. Siggis Texte schaffen laut Wilhalm-Team den kunstvollen Spagat zwischen Sozialkritik und -romantik. Außerdem stehen „Youth of Altona“ auf der Wilhalm-Bühne. Sie spielen ihre Lieblings-Wipers-Songs. Der Eintritt liegt im Vorverkauf (online über noa-entertainment.de/produkt/nordostwest/) bei zehn Euro und an der Abendkasse bei zwölf Euro.

Eine Leiche zum Konzert

Am Sonntag, 5. März, findet ab 18 Uhr im Wilhalm ein außergewöhnlicher Krimiabend mit dem Titel „Eine Leiche zum Konzert“ statt. Der Rheda-Wiedenbrücker Frauenchor The Voice Company unter der Leitung von Sandra Botor lädt zu einem mörderischen Chorkonzert und einer spannenden Autorenlesung mit Krimiautor Norbert Horst ein. Horst war von Beruf Kriminalbeamter. Seine Kriminalromane sind authentisch, seine Berufserfahrung macht es möglich, dass der Leser direkt und unmittelbar in die Ermittlung einbezogen wird. Karten gibt es für 15 Euro ab sofort in der Buchhandlung Jürgensmeier und bei Lotto Flaßkamp.

Jörg Wontorra kommt 9. März

Und auch für die Sports-Bar am 9. März – eine sportliche Talkrunde mit Jörg Wontorra und Gästen des Fußball-Sports im Wilhalm-Saal – gibt es jetzt Tickets. Karten im Vorverkauf (https://noa-entertainment.de/produkt/sports-bar-fussball-talk/) kosten 10 Euro und an der Abendkasse 15 Euro.