Wenn in der Bücherei auch Backformen ausgeliehen werden

Unter dem Titel „Dingeborg – Leihen statt kaufen“ können in den Büchereien in Marienfeld und Harsewinkel ab sofort außer Büchern und Co. auch Alltagsgegenstände ausgeliehen werden. Auf das neue Angebot weisen die beiden Büchereileiterinnen Agnes Kasselmann (links, Marienfeld) und Petra Haverkemper (Harsewinkel) hin.