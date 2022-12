„White Coffee“ spielt Silvester in Marienfelder Kirche

Marienfeld . Erstmals in der fast achtjährigen Geschichte der Kleinkunstbühne Christuskirche creativ in der Marienfelder Christuskirche lädt das Team um Ludger Ströker zu einer Musik am Silvestertag ein. „Und das zeitlich angepasst, um a...

Marienfeld (gl). Erstmals in der fast achtjährigen Geschichte der Kleinkunstbühne Christuskirche creativ in der Marienfelder Christuskirche lädt das Team um Ludger Ströker zu einer Musik am Silvestertag ein. „Und das zeitlich angepasst, um anderen Vorhaben wie Abendgottesdiensten und Mitternachtsfeten zum Jahreswechsel nicht in die Quere zu kommen“, heißt es in der Ankündigung von Ludger Ströker. Somit wird am kommenden Samstag, 31. Dezember, um 15 Uhr ein Gesangs- und Gitarrenduo auftreten, das in der Region derzeit sehr nachgefragt ist: Jennifer und Andreas Grove nennen sich „White Coffee“ und bieten bekannte Stücke aus Jazz, Popmusik und Bossa Nova in eigenen stimmungsvollen Versionen.

Leidenschaft für Jazzmusik entdeckt

Kennengelernt im Sommer 2009, haben die beiden Musiker, die 2016 geheiratet haben, die gemeinsame Leidenschaft für Jazzmusik entdeckt. „Wir spielten ein paar Songs und die Chemie stimmte. Dann folgten kleine Auftritte und es wurden immer mehr, bis wir schließlich unser Hobby zum Beruf gemacht haben“, heißt es auf der Internetseite von „White Coffee“. Die Auswahl an Songs haben für das Paar nur ein Kriterium: „Sie sollen uns selbst Spaß machen.“ Jennifer und Andreas Grove erarbeiten eigene Versionen für Gitarre, Ukulele und teilweise zweistimmigen Gesang.

Während des etwa anderthalbstündigen Konzerts gibt es eine Pause, in der Wein, Bier und andere Kaltgetränke im Ausschank sind. Der Eintritt ist frei, teilen die Organisatoren mit.