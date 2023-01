„White Coffee“ zieht Besucherscharen nach Marienfeld

Ein gelungener Einstieg in die Silvesterfeierlichkeiten – das hat das Duo „White Coffee“ in der Marienfelder Christuskirche geboten.

Marienfeld (gg) - Ein gelungener Einstieg in die Silvesterfeierlichkeiten – das hat das Duo „White Coffee“ in der Christuskirche geboten. Jennifer und Andreas Grove aus Herford hatten sich angekündigt – und Scharen an Besuchern kamen ins evangelische Gotteshaus.

Duo ist in der Stadt bekannt

Das Duo war zuletzt beim Engelmarkt auf dem Klosterhof zu Gast in Marienfeld. Im Mai war das Ehepaar beim Teichkind-Festival in Harsewinkel. „Schön, dass ihr alle hier seid“, so Jennifer Grove.

Um dann gemeinsam mit ihrem Mann das Publikum mit Jazzsongs, Popklassikern, Bossa Nova und selbst komponierten Stücken zum Jahresabschluss zu verwöhnen. Perfekt zum Auftakt: „Liegen ist Frieden“. Überaus melancholisch daher kam das Lied „Sunrise“. Sehr schwungvoll: der Latin-Swing-Song „A Night like this“. Anerkennenden Beifall gab es auch für ein Loblied auf den „Zucker“, den für eine Freundin komponierten Geburtstagssong „Celine“ und „Falling slowly“ von Glen Hansard und Marketa Irglova, bei dem Jennifer Grove ein kraftvolles Stimmpotenzial entfaltete.

„Zurück in die 60er-Jahre in Brasilien“

Unter dem Motto „Zurück in die 60er-Jahre in Brasilien“ krönte das Duo seinen Auftritt mit dem im Jahr 1962 von Antônio Carlos Jobim komponierten, brasilianischen Lyric „Garota de Ipanema“. „Viele Menschen kennen Bossa Nova eher unter Fahrstuhlmusik. Wir spielen heute mit ,Girl from Ipanema’ das wohl bekannteste Fahrstuhl-Lied der Welt“, schmunzelte Andreas Grove ehe er beschwingt in die Saiten griff. Mitreißend!