Youtuber reist im Claas-Traktor quer durch Deutschland

Tourstart: Youtuber Ansgar Blauth nimmt bei Claas in Harsewinkel den Xerion-Großtraktor in Empfang.

Harsewinkel (gl) - Am Montag ist Youtuber Ansgar Blauth vom Claas-Werksgelände in Harsewinkel aus zu einer 900 Kilometer langen Treckertour quer durch Deutschland gestartet. Der in Harsewinkel produzierte Xerion-Großtraktor hätte sowieso nach Erlangen in Bayern überführt werden sollen, sodass Blauth die Gelegenheit nutzte, sich den Traktor für seine Tour über unzählige Landstraßen „auszuleihen“, teilte Claas am Dienstag mit.

Youtuber mit 460 000 Followern

Besuch in der Claas-Produktion im Stammwerk in Harsewinkel: Heike Varnholt vom Marketing begrüßt Ansgar Blauth.Für den Youtuber, der seine 460 000 Follower laut Mitteilung vor allem mit Videos aus dem Simulationsspiel Landwirtschaftssimulator begeistert, ist der Weg selbst das Ziel: Bis zum 1. Juni besucht er fast jeden Tag einen anderen landwirtschaftlichen Betrieb und gibt Einblicke in die echte Landwirtschaft. Mithelfen wird er natürlich auch, wo es möglich ist, wie er vor seinem Start beteuerte.

So warten in NRW zum Beispiel eine Biogasanlage auf ihn und in Rheinland-Pfalz ein Weingut. „Zeit für Spontanität bleibt aber auch. Am 29. Mai habe ich noch gar nichts vor, mal sehen, was passiert“, freut sich Ansgar Blauth.

Ziel ist Erlangen

An der Endstation in Erlangen erwartet ihn die Firma Giants, Erfinder des Landwirtschaftssimulators, mit einem kleinen Fest – auch für die Fans des Spiels. Für alle Interessierten: Im Landwirtschaftssimulator gibt es mittlerweile genau den Traktor mit Originalbeschriftung, mit dem Ansgar Blauth unterwegs ist.

Der Youtuber produziert täglich Videos von seinen Erlebnissen, die im Internet auf treckertour.com sowie auf dem Youtube-Kanal NPLAY zu sehen sein werden. Einen ersten Einblick in die Treckertour gibt es dort bereits.