Zwei Einbrüche in Harsewinkel beschäftigen Polizei

Zwei Einbrüche in Harsewinkel beschäftigen die Polizei: Im Zeitraum zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr sind Kriminelle am Mittwochnachmittag in ein Einfamilienhaus an der Breslauer Straße eingebrochen. Ebenfalls am Mittwoch hebelten Diebe zwischen 11.40 Uhr und 20 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses am Finkenweg auf.