Zwei Termine: Endspurt fürs Marienfelder Sportabzeichen

Marienfeld (gl) - Das Sportabzeichen-Team von Schwarz-Weiß Marienfeld freut sich auf den Endspurt. Für die Abnahme vom Sportabzeichen in Marienfeld stehen nur noch zwei Termine zur Auswahl.

Abnahme am 21. und 28. September

Am Mittwoch, 21. und 28. September, erfolgt die Abnahme wie bisher am alten Sportplatz an der Klosterstraße – und zwar in der Zeit von 17.30 bis 19 Uhr.

Außerdem wird noch ein zusätzlicher Termin für das Radfahren angeboten – am Samstag, 24. September. Start ist um 11 Uhr. Treffpunkt ist am Marienfelder Feuerwehrhaus. Ansprechpartner ist Heinz Kuhre, der unter 05247/80921 bei Fragen zum Radfahren zu erreichen ist.