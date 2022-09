Zwölf neue Babysitter haben ihr Zertifikat erhalten

Harsewinkel (gl) - Zwölf junge Teenager haben am letzten Ferienwochenende einen Babysitter-Kurs im Familienzentrum Mini-Maxi in Harsewinkel absolviert. Mit viel Elan haben sie praktisch und theoretisch einen Einblick in die Säuglings- und Kinderpflege erhalten, heißt es in einer Mitteilung.

Die Teilnehmer wurden unter anderem über Ernährung und rechtliche Rahmenbedingungen informiert. Mit weiteren angehenden Babysitterinnen wurden Spiele ausprobiert und der Umgang mit Kleinkindern geübt. Selbstverständlich umfasste der Kurs auch eine Einführung in Maßnahmen zur Ersten Hilfe am Kind.

Stolz können sie jetzt ihr Babysitter-Zertifikat vorzeigen und sich in die Babysitter-Kartei des Familienzentrums eintragen lassen. Interessierte Eltern, die einen Babysitter suchen, können sich ans Familienzentrum Mini-Maxi in Harsewinkel wenden.