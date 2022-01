Lebensgefährliche Verletzungen hat am frühen Sonntagmorgen, gegen 1.35 Uhr, eine junge Frau aus Harsewinkel bei einem Verkehrsunfall auf der Lange Straße in Versmold erlitten.

Crashrettung nach Verkehrsunfall in Versmold

Eine 21-jährige Autofahrerin aus Harsewinkel wurde bei einem Alleinunfall in Versmold in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Sie musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Versmold und Bockhorst aus dem Wrack befreit werden.

Nach Auskunft der Polizei war die 21-Jährige mit ihrem VW Polo, aus Richtung Oesterweg kommend, in Fahrtrichtung Bockhorst unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abkam.

In Höhe der Straße Lindenbreede geriet der Polo auf einen Grünstreifen und prallte im weiteren Verlauf mit der Fahrerseite gegen einen am Straßenrand befindlichen Baum. Um die eingeklemmte Fahrerin möglichst schnell optimal notärztlich versorgen zu können, trennten die rund 25 Einsatzkräfte der Feuerwehrlöschzüge Versmold und Bockhorst durch Einsatz von hydraulischen Rettungsgeräten das Dach und die Türen von dem schwer deformierten Polo ab und befreiten die Harsewinkelerin per Crashrettung aus dem Wrack.

Lebensbedrohliche Verletzungen

Nach erster Untersuchung erlitt sie lebensbedrohliche Verletzungen. Sie wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Warendorf transportiert. Im Zuge der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme blieb die Lange Straße im Bereich des Unfallortes rund zwei Stunden komplett gesperrt. Zur Unterstützung der Polizei und Rettungskräfte leuchtete die Feuerwehr die Einsatzstelle aus. Der Polo wurde vom Unfallort abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden von 10.000 Euro.