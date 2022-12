Haus erzählt noch einmal seine Geschichte

Maria Tölle und Henrik Fockel laden für den 5. Januar ein an die Hauptstraße in Stukenbrock

Schloß Holte-Stukenbrock

„Wenn dieses Haus erzählen könnte, dann säßen wir Weihnachten noch hier.“ Das sagte Maria Tölle, die gemeinsam mit Henrik Fockel an den historischen Ort geladen hatte – in das älteste Haus Stukenbrocks an der Hauptstraße 20 im Oktober. Wegen weiterer Anfragen und Bitten um eine Wiederholung des Vortrages über die Geschichte des ältesten Hauses im Stukenbrocker Zentrum werden Maria Tölle und Henrik Fockel am Donnerstag, 5. Januar, ab 19 Uhr in der Vinothek „Wein Guerilla“ zu einer Zeitreise durch 255 Jahren Stadtgeschichte einladen, und das bei einem köstlichen Getränk und in einem einzigartigem Ambiente.

Von Monika Schönfeld