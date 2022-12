Haus in Halle wird vor dem Abriss von Künstlerin genutzt

Die in Husum geborene vielseitige Künstlerin wohnt in der unmittelbaren Nachbarschaft, wo sich auch ihr Gartenatelier befindet. Die etwas unansehnlichen leeren Schaufenster an der Graebestraße werden nun mit neuem künstlerischem Leben gefüllt. Passanten können „Ikka“ beim Malen beobachten oder ihre Werke in den Räumlichkeiten auf sich wirken lassen. Auch an einer gemauerten Nische an der Fassade soll demnächst farbenfrohe Kunst die vormaligen Schmierereien ersetzen.

