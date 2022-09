Hegering Schloß Holte-Stukenbrock bietet Fotoworkshop für Jugendliche an

An einem Sonntag in den Herbstferien auf Fotopirsch

Ziel ist es, eine Fotoausstellung mit den Bildern der Jugendlichen zu bestücken. Gemeinsam mit Bianca Meetz und Marion Welschof-Elsner ziehen die Jugendlichen los in den Wald. Beginn ist in den Herbstferien am Sonntag, 9. Oktober, um 10 Uhr am Hubertusweg 100.

Die Jugendlichen können weitere Termine bestimmen, wenn sie Lust dazu haben. Anmeldungen nehmen Bianca Meetz unter der Mobilnummer 0162/6177994 oder Marion Welschof-Elsner unter 0160/6382820 entgegen.