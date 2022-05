"Heimliches Wahrzeichen von Werther"

Hunderte Kunstwerke in einem Buch: Ein opulenter Bildband mit Graffitikunst der "Hall of Fame" ist erschienen

Werther

Werther hat etwas, wovon Bielefelder Sprayer nur träumen können. Seit 2005 gibt es in der großen Nachbarstadt keine legalen Flächen für Graffitikunst mehr, sagt Denis Kelle, der sich unter dem Namen „EinsyckARTig“ als Fassadengestalter selbständig gemacht hat. Die frühere Turnhalle der Ampelschule wird seit Jahren innen als Skatehalle, außen als weithin sichtbare Galerie für Streetart genutzt. Anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Wertheraner „Hall of Fame“, wie derartige Örtlichkeiten im Szene-Jargon genannt werden, ist ein opulenter Bildband entstanden, der auf 150 Seiten hunderte der in den letzten zehn Jahren am Haus entstandenen Graffiti dokumentiert.

Von Johannes Gerhards