Helfen mit 566 Kilometern

7777 Euro haben die Kinder der Grundschule Brockhagen "erlaufen". Das Geld kommt nun in Not geratenen Menschen und Tieren in der Ukraine zugute. Zur Scheckübergabe mit den Klassensprechern der vier Grundschul-Jahrgänge und Schulleiterin Susanne Kordes (links) kommen Anja Langer (Tierschutzverein Bielefeld) und Carsten Schoßmeier ("Aktion Lichtblicke").

Helfen will man auf jeden Fall – aber wie genau? Die Idee kam den Kindern schließlich bei einer der vergangenen Sitzungen des Schülerparlaments, das sich aus den Klassensprechern aller vier Jahrgänge zusammensetzt. Ein Spendenlauf sollte es sein: Eltern und andere Angehörige, Freunde und Bekannte sollten für jede Runde, die „ihr“ Schulkind am 12. Mai um den Sportplatz herum läuft, einen freiwilligen Geldbetrag locker machen.

„Fast alle unserer 137 Schülerinnen und Schüler konnten teilnehmen“, berichtet Schulleiterin Susanne Kordes. Das Resultat hat alle beeindruckt: „Sämtliche Runden aller Schüler ergeben unterm Strich eine Laufstrecke von 566,2 Kilometern“, hat Schulsekretärin Kathrin Münch ausgerechnet.

Dringende Operationen an Tieren werden mitfinanziert

Soviel Einsatz macht die Angehörigen spendabel: „7450 Euro haben sie gespendet. Unser Kollegium hat den Betrag auf 7777 Euro erhöht“, so Kordes. Der Betrag kommt nun jeweils zur Hälfte Menschen und Tieren zugute, die in der Ukraine unter den Folgen des Krieges leiden. Organisatorische Unterstützung erhält die Grundschule Brockhagen zum einen von der „Aktion Lichtblicke“ e.V., die seit 1998 in Not geratenen Menschen hilft.

Zum anderen ist das Tierheim Bielefeld mit im Boot, das das Geld ebenfalls an richtiger Stelle einsetzen will: „Es gibt beispielsweise Anfragen von Tierhaltern, die eine notwendige Operation ihres vier- oder zweibeinigen Lieblings nicht bezahlen können“, erklärt Tierheim-Leiterin Anja Langer.

Die Brockhagener Grundschüler planen derweil, das Tierheim in Bielefeld zu besuchen, um sich auch vor Ort ein Bild von dessen Arbeit machen zu können.