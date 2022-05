Hendrik Wüst kommt nach Halle

er nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) kommt im Rahmen des Landtagswahlkampfes nach Halle. Am Montag, 9. Mai, wird Wüst ab 17.30 Uhr Gast eines Hoffestes in Hörste sein. Auf dem Hof von Landwirt Jörn Schlienkamp an der Tiegstraße Nr. 13 in Hörste wird der Ministerpräsident zunächst im Rahmen eines Interviews mit der hiesigen CDU-Landtagskandidatin

Voranmeldung erbeten

Dr. Mechthild Frentrup, die bekanntlich selber mit der Familie einen Hof betreibt und als Agrarwissenschaftlerin beratend in der Landwirtschaft und Ernährungsindustrie tätig ist, und dem Gastgeber aktuelle politische Themen diskutieren. Im Nachgang soll es einen Hofrundgang sowie lockere Gespräche bei Bratwürsten und Getränken geben. Voranmeldungen unter Telefon 05241/91709-0 oder per Mail unter info@cdu-kreisgt.de