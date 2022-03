Hertha im Trainingslager in Marienfeld

Magath bereitet sein Team in der Klosterpforte auf Spiel gegen Bayer Leverkusen vor - am 30. April gegen Bielefeld

Marienfeld

Felix Magath will Hertha BSC in einem Trainingslager fit machen für den Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga. Die Berliner beziehen mit ihrem neuen Trainer von Dienstag an Quartier im Hotel Klosterpforte in Marienfeld (Kreis Gütersloh).

