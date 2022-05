Herzliches "Welcome" im Rathaus

Schüler aus dem englischen Hexham sind zu Gast am Steinhagener Gymnasium

18 junge Engländerinnen und Engländer sind derzeit, begleitet von Lehrerin Lindsay Bevan und deren Sohn Max Bevan, als Gastschülerinnen und -schüler am Steinhagener Gymnasium. Die 15- bis 16-Jährigen, die erst seit einem Jahr Deutsch lernen, sind bei Steinhagener Gymnasiasten aus den Klassen neun und zehn untergebracht. Sie lernen das Gymnasium kennen und nehmen am Unterricht teil. Aber sie gewinnen in der Woche auch einen größeren Blick über die Schule hinaus.