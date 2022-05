Hier hilft jeder Euro an der richtigen Stelle

„Viele Menschen hatten alles verloren, nur noch ihre Kleidung am Leib“, erinnert sich Martin Mehrens an die ersten Tage der Flutkatastrophe Mitte Juli 2021 in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Der Außendienstler ist Stadtverordneter und ehrenamtlicher Vorsitzender der Dorfgemeinschaft in Arloff-Kirspenich, einem Teil von Bad Münstereifel. Jetzt war er zu Besuch beim Brockhagener Sternchenmarkt-Verein – und berichtete eindrucksvoll, wie der Wiederaufbau läuft. Auch mit Brockhagener Unterstützung.

Denn durch die Spendenaktion des Sternchenmarkt-Vereins kamen 38.500 Euro zusammen. Ein Drittel der Summe ist für die Menschen in Arloff-Kirspenich bestimmt, der Rest soll Menschen in der Gemeinde Schuld an der Ahr und in der Gemeinde Swisttal-Odendorf an der Erft zugute kommen.