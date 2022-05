Hier soll das Regenrückhaltebecken entstehen

Nahe dem künftigen Baugebiet Blotenberg in Werther: Gelände muss wegen Verkehrssicherungspflicht eingezäunt werden

Werther

Die Lage der künftig hier entstehenden Häuser am Hang und das starke Gefälle der künftigen Straßen macht es erforderlich: Im Rahmen der Erschließungsplanung für das Wohnbaugebiet Blotenberg muss eine Regenwasserrückhaltung gewährleistet werden. Aber wie muss diese ausgeführt sein? Dem Betriebsausschuss in Werther lagen jetzt drei Varianten zum Standort eines Rückhaltebeckens im Bereich der städtischen Grünfläche am Teutoburger-Wald-Weg vor.

Von Johannes Gerhards