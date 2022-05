Tödlicher Unfall in Versmold: Hinweise auf verbotenes Autorennen

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Versmold ist am Freitag ein 46-jähriger Autofahrer aus Dissen ums Leben gekommen. Nun gibt es Hinweise, dass ein verbotenes Autorennen der Grund für den Unfall gewesen ist. Einem 31-jährigen Mann aus Bad Rothenfelde wird dieser Tatvorwurf gemacht.

Der Grund für den tödlichen Verkehrsunfall am frühen Freitagmorgen auf der Dissener Straße im Versmolder Ortsteil Bockhorst könnte ein verbotenes Autorennen gewesen sein. „Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben sich Hinweise auf die Beteiligung an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen mit Todesfolge ergeben. Beamte des Verkehrskommissariats der Polizei Gütersloh haben nunmehr ein Strafverfahren eingeleitet“, heißt es in einer Mitteilung, die die Polizei am Montag herausgegeben hat.