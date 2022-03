Hitze ist ihr Geschäft

Aalberts in Werther härtet Bauteile aus Stahl - Energiekosten bereiten Sorgen

Werther

Stahl ist hart? Kevin Liebke schüttelt den Kopf. Jedenfalls sei er in den seltensten Fällen hart genug, um dem Alltag in Getrieben, Werkzeugen oder Maschinen gewachsen zu sein, sagt der Werksleiter von Aalberts Surface Technologies in Werther.

Von Margit Brand