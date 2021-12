HIW-Bändchen soll Einkauf erleichtern

Wie Dieter Büßelberg vom HIW-Vorstand dem WB berichtet, sind die Bändchen mit etwas Verspätung am vergangenen Freitag eingetroffen. Sogleich hat Büßelberg die Plastikarmbändchen in den Farben rot und grün und dem Aufdruck HIW an die Einzelhandelsgeschäfte in Halle verteilt, die übrigens für eine Teilnahme nicht HIW-Mitglied sein müssen.



Das Verfahren mit den Bändchen ist auch schon in anderen Kommunen eingeübt. Wer nicht in jedem Geschäft beim Zutritt seinen Impfausweis in Papierform oder aber in digitaler Form über sein Smartphone vorzeigen will, der kann sich alternativ das besagte Bändchen anlegen lassen. Dazu wird im ersten Fachgeschäft, in dem jemand einkaufen will, der Impf- oder Genesen-Status sowie auch der Personalausweise vorgezeigt. Dann kann man sich das Bändchen direkt vom Verkaufspersonal anlegen lassen oder dies auch selbst erledigen, allerdings dann in Anwesenheit der Impfstatus-Prüfer. Das Bändchen einfach mitzunehmen, ohne es angelegt zu haben, ist nicht möglich.

Aktuelle Bändchen gültig bis Heiligabend



Wer ein rotes oder grünes HIW-Bändchen trägt, kann im Normalfall ohne weitere Kontrollen in Haller Fachgeschäften einkaufen. In Supermärkten und Discountern gilt die 2-G-Regel bekanntlich wegen der allgemeinen Grundversorgung nicht. Auch mit Bändchen muss man damit rechnen, dass das Ordnungsamt stichprobenartig Kontrollen durchführt. Die Sicherheitsverschlüsse dürfen nicht beschädigt sein, sonst sind die Bändchen als Ersatzausweis ungültig. Die jetzt ausgegebenen roten und grünen Bänder sollen zunächst bis einschließlich Heiligabend gelten. Danach könnten laut Büßelberg neue Farben auf den Markt kommen.



In den ersten Tagen nach der Bändchen-Ausgabe sind die Erfahrungen von Einzelhändlern durchweg positiv, wie eine kleine Umfrage in Geschäften rund um den Ronchinplatz ergab. Kunden würden die kleine Erleichterung gerne nutzen, hieß es. Demgegenüber gibt es teils kontroverse Diskussionen in Haller Facebook-Kanälen, wo einige wenige Vergleiche mit Kennzeichnungen in der NS-Zeit ziehen. Solche Diskussionen finden bei HIW-Vertretern wie Dieter Büßelberg und Einzelhändlern wie Ingrid und Wolfgang Harder, die Kunden leichteres Einkaufen ermöglichen wollen, kein Verständnis.