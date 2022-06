Hoch oben in der Buchenkrone gibt's Nachwuchs

Fachleute untersuchen in Werther einen vier Wochen alten Mäusebussard

Werther

Der Verhaltensforscher Oliver Krüger und sein Team von der Universität Bielefeld kennen so gut wie alle Bussardnester in ihrem rund 300 Quadratkilometer großen Beobachtungsraum. Eines davon haben sie jetzt in Werther genauer unter die Lupe genommen – der Nachwuchs hoch oben im „Kinderzimmer“ muss dafür Geduld beweisen.

Von Sandra Homann