Hof Overbeck: Eigentümer stellt Bauantrag für Kindertagesstätte

Werther

Für den sanierungsbedürftigen Hof Overbeck in Werther hält Eigentümer Ralf Krahner an seinen Plänen fest, im Erdgeschoss eine Kindertagesstätte einzurichten. Wie Krahner am Freitag bestätigte, hat er beim Kreis Gütersloh jetzt den Bauantrag für eine solche Kita eingereicht.

Von Volker Hagemann