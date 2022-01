Tausende Menschen gehen auf die Straße

In zahlreichen Städten Deutschlands haben Menschen am Montagabend wieder gegen die Corona-Politik demonstriert. Allein in Paderborn sind 2500 Menschen auf die Straße gegangen. Dort und in der Region blieben die Proteste weitestgehend friedlich.

2500 Teilnehmer bei Corona-Spaziergang in Paderborn - Demos und Gegenproteste in Oeynhausen, Bünde und Halle

In der Bad Oeynhausener Innenstadt sind am Montagabend zwei Ansichten aufeinandergeprallt, die unterschiedlicher nicht seien konnten. Während mehr als 250 Menschen vor dem Rathaus I ein überparteiliches Zeichen für den bisherigen politischen Kurs in der Corona-Pandemie setzten, marschierten etwa 180 „Spaziergänger“ durch die Innenstadt, um für das exakte Gegenteil einzustehen.

15 Polizisten waren im Einsatz, um ein Aufeinanderprallen beider Gruppen zu verhindern. Dies gelang den Beamten nach Ansicht von Polizei-Einsatzleiter Andreas Jürgensmeyer auch – trotz kurzzeitigem Katz-und-Maus-Spiel seitens der „Spaziergänger“.

In Bünde (Kreis Herford) waren starke Polizeikräfte vor Ort, als sich etwa 200 Kritiker der Corona-Maßnahmen im Zickzack-Kurs durch die Innenstadt schlängelten. Weitere 200 Menschen zeigten erneut Flagge gegen die Maßnahmen-Gegner. Sie stellten Windlichter für die weit mehr als 200 Pandemieopfer im Kreis Herford auf.



Plötzlich wurde es kurz hektisch, als sich die zahlreichen Polizeibeamten in Richtung Woolworth aufmachten. Auf die Ansprache der Einsatzkräfte, die nicht genehmigte Versammlung zu beenden, reagierten die Maßnahmen-Kritiker – unter ihnen Bürger aller Altersgruppen, aber auch die komplette AfD-Ratsfraktion sowie einige Anhänger der rechten Szene – nicht. Sie marschierten einfach weiter. Einen Versammlungsleiter will oder kann niemand benennen. Die Polizei kündigte an, Strafanzeige stellen zu wollen.



140 Teilnehmer in Halle

Etwa 140 Bürger haben an einer ordnungsgemäß angemeldeten Demonstration auf dem Rathausplatz in Halle teilgenommen, die unter dem Motto „Für eine freie Impfentscheidung“ stand. Organisator Dirk Steinberger, der bereits im Dezember eine Kundgebung zu dem Thema in Halle mit 150 Teilnehmern durchgeführt hatte, sprach sich in seiner Rede für eine „Krisenbewältigung mit Augenmaß“ aus.



In Lübeck zogen mehr als 1000 Teilnehmer durch die Stadt, ebenso in Köln. In Gummersbach protestierten etwa 1800 Menschen gegen eine Impfpflicht. In Mecklenburg-Vorpommern sprach die Polizei zunächst von insgesamt etwa 8000 Demonstranten gegen die Corona-Politik in verschiedenen Städten, weitere Versammlungen sollten erst noch beginnen.

In Potsdam hatte die Polizei eine Versammlung von Corona-Kritikern vorab verboten, am Montagabend demonstrierten dennoch Hunderte Menschen in der Innenstadt. Auch in Berlin wurde an mehreren Orten demonstriert, zu größeren Störungen oder Zusammenstößen kam es dabei nach Angaben der Polizei zunächst nicht.