„Ich glaube an den Menschen“

Wolf Biermann stellt am 6. November in Halle (19.30 Uhr, KGH-Aula) und am 7. November in Herford (19 Uhr, Marta) sein neues Buch vor.

Die mehr als 190 Seiten umfassende Publikation trägt den Titel „Mensch Gott!“ und enthält Gedichte und Texte aus mehr als fünf Jahrzehnten. Manche stammen aus der Zeit, als Biermann noch an die goldene Zukunft des Sozialismus in der DDR glaubte, andere entstanden nach dem Bruch mit dem, was er seinen „eingefütterten Kinderglauben“ nennt. Das falsche Hoffen auf ein kommunistisches Narrenparadies quäle ihn schon lange nicht mehr, sagt Wolf Biermann heute.

In der Zusammenstellung nicht fehlen darf sein bekanntestes Lied „Ermutigung“ mit den Anfangszeilen: „Du, lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit.“ In einer Übersetzung findet es sich sogar in einem Gesangbuch der schwedischen Protestanten.

Die Mauer ist gefallen, die Beschäftigung mit Gott ist geblieben. So betont der Dichter, der einst als junger Kommunist in die DDR gegangen war: „Allerdings ist mein Glaube noch verrückter als die Religion der Christen, Juden oder Moslems. Ich glaube nämlich an den Menschen.“

Hedonismus statt Hoffnung auf ein Paradies: Ein ewiges Leben wäre für ihn ein Horror, bekennt er. Ihn habe immer nur brennend interessiert, ob es ein lebendiges Leben vor dem Tode gebe. Dazu gehört für den Liedermacher, der sein Buch in Halle und Herford (6. und 7. November) vorstellt, ne­ben der Lust auch das Leiden. Lebenswichtig sei es, die echten Leiden anzuerkennen, statt sie klein zu reden. So sagt er mit der Weisheit eines 84-Jährigen: „Die Melancholie ist meine Hoffnung.“

Wolf Biermann: Mensch Gott!, Suhrkamp-Verlag, Berlin, 192 Seiten, 22 Euro