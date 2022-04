Kultur am Kirchplatz in Steinhagen: Jeannine Gehle ist neue Projektmanagerin

Steinhagen

Lena Börner geht in den Mutterschutz – Jeannine Gehle ist die neue Projektmanagerin des Dritte-Orte-Projekts „Kultur am Kirchplatz“ in Steinhagen.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold