Ideen zwischen Wunsch und Wirklichkeit

Es war nur eine kurze Frage: Welche Geschäfte wünschen sich die Wertheraner für ihre Stadt? Auf den Post, den Roni-Serhat Kus bei Facebook absetzte, folgte eine lange Liste an Vorschlägen und eine muntere Diskussion. Der Immobilien-Fachmann staunt - und fühlt sich inspiriert.

Nur noch an diesem Samstag ist das Lederwaren-Fachgeschäft von Andreas Schulte in Werther geöffnet. Ein Nachfolgebetrieb wird gesucht.

Natürlich hat der 24-Jährige, der inzwischen das Immobilien-Büro seines Vaters Ibrahim Kus an der Engerstraße als Geschäftsführer übernommen hat, die Frage nicht ohne Grund gestellt. Gerade erst hat er das Gebäude an der Ravensberger Straße gekauft, in dem unten Leder Lindhorst angesiedelt ist - noch.