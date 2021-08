Im Film über den Nelli-Graf-Mord wimmelt es von Fehlern

Mit vielen emotionalisierten Bildern und nachgestellten Filmsequenzen hat der Privatsender SAT 1 Gold am vergangenen Montagabend in der Sendereihe „Ungelöst und unvergessen“ an den Mordfall Nelli Graf in Halle erinnert. Der grausame Mord an der damals 46-jährigen Ehefrau und Mutter von zwei Kindern jährt sich in diesem Jahr zum zehnten Mal. Mit ihren nachgezeichneten Filmbeiträgen will die TV-Reihe nach eigenem Anspruch zu einer eventuellen Lösung der sogenannten Cold Cases beitragen. In dem etwa elfminütigen Beitrag über den Mord an Nelli Graf wimmelte es allerdings von sachlichen Fehlern, sodass es eventuellen Zeugen schwer fallen dürfte, anhand des gesendeten Materials das Erinnerungsvermögen in Gang zu setzen.

